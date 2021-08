Due eccellenze del territorio chiudono il primo ciclo del tour delle imprese di sindaco e assessore

Riprenderà dopo la pausa estiva il tour delle imprese promosso dall’Assessorato alle attività produttive del Comune di Forlì d’intesa con le associazioni di categoria, per conoscere e far conoscere alla città le eccellenze del territorio. Nonostante le limitazioni dettate dalla circolazione del virus, sono state decine le aziende visitate in sicurezza dal sindaco Gian Luca Zattini e dall’Assessore alle imprese Paola Casara in questo ultimo anno di Covid. Tutte hanno dimostrato forti segnali di ripresa dando la dimostrazione che la qualità dei prodotti e le competenze made in Forlì sono garanzia di sviluppo e occupazione.

Nell'ultima giornata del tour, gli amministratori forlivesi accompagnati dal direttore di Confcommercio, Alberto Zattini, hanno visitato due punte di diamante del panorama produttivo cittadino; Biffi emporio dolci e Mazzotti srl.

Gianluca Biffi insieme ai fratelli Giovanni e Gianpaolo e alla sorella Cristina guidano con passione l’emporio Biffi dal 1988, occupandosi della vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio di dolciumi, vini, liquori e caffè. Nel negozio di via Bertini, che funge sia da punto vendita che da magazzino, lavorano circa una ventina di persone.

“Biffi è garanzia di qualità dolciaria a Forlì” – commenta il sindaco Zattini – “l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova la sostenibilità di questa azienda che rifornisce moltissimi dei pubblici esercizi e dei bar del nostro territorio. Ma la professionalità della famiglia Biffi e la qualità del prodotto commercializzato hanno vinto la sfida della ripartenza”.

Da oltre 30 anni Mazzotti S.r.l. offre servizi e prodotti a regola d'arte per la pulizia e l'igiene professionale. L’azienda conta su un team di 20 dipendenti, una famiglia che si e? creata nel tempo e che ha contribuito alla costruzione della solidità e professionalità che la contraddistingue. “Non vendiamo un prodotto ma un metodo di utilizzo” è lo slogan di Roberto Mazzotti, che guida l'impresa di famiglia con grande passione fin dai suoi albori, nei primi anni 90’, dimostrandosi sempre attento ai mutamenti del mercato e alle esigenze della propria clientela e rivolgendo un occhio di riguardo al tema della sostenibilità ambientale.