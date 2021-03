Due forlivesi nella nuova delegazione regionale di Azione Cattolica

Filippo Alemanni sarà il nuovo incaricato regionale AC per il settore Giovani ed Enrico Nanni invece rappresenterà il MLAC (Movimento Lavoratori di Azione Cattolica)

La XVII Assemblea regionale dell'Azione Cattolica dell'Emilia Romagna si è svolta domenica online sulla piattaforma Zoom ed ha eletto la nuova delegazione regionale di Azione Cattolica che vede tra gli eletti due soci di Forlì-Bertinoro: Filippo Alemanni ed Enrico Nanni rispettivamente delle parrocchie di Roncadello e di San Benedetto. Filippo Alemanni sarà il nuovo incaricato regionale AC per il settore Giovani ed Enrico Nanni invece rappresenterà il MLAC (Movimento Lavoratori di Azione Cattolica). I due hanno ricoperto in passato responsabilità diocesane e tutt'ora sono impegnati all'interno dell'associazione. Il collegamento regionale AC favorisce il collegamento tra le associazioni diocesane della regione, cura l'attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a carattere regionale, promuove i rapporto tra livello diocesano e nazionale, collabora con l'azione pastorale della Conferenza Episcopale regionale, cura i rapporti con le Istituzioni civili in ordine alle tematiche che coinvolgono le finalità proprie dell'Associazione. Durante il congresso, oltre alla relazione della delegazione uscente vi è stato l’intervento del Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna, il saluto di Giuseppe Notarstefano (Vice Presidente Nazionale del settore Adulti) e del professor PierPaolo Triani, consigliere nazionale Adulti di AC.