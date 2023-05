Due giorni di festa per il centenario degli scout a Forlì

“È ancora scouting Forlì: un secolo di avventure” è l’evento che nel weekend festeggia il centenario dello scautismo presso le piazze e i luoghi del centro di Forlì. In particolare la giornata di sabato è stata aperta a tutta la cittadinanza, ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che hanno potuto toccare con mano l’esperienza e le basi della metodologia scout, ma anche a coloro che hanno voluto seguire le conferenze dei presidenti nazionali di Agesci, Azione Cattolica e Vicepresidente nazionale di Comunione e Liberazione o di don Ciotti o semplicemente girare tra gli stand in cui i ragazzi hanno presentato le loro attività, all’ombra delle grandi costruzioni tipiche dello stile scout. La serata è stata poi animata da un coinvolgente concerto-spettacolo con gli interventi di Roberto Mercadini, Enrico Zambianchi, Cesare Pomarici e la musica degli AriaAperta diretti dal Maestro Marco Sabiù.

La giornata di domenica 7 maggio sarà caratterizzata da momenti più identitari e vedrà i ragazzi scout impegnati in attività a tema centenario nel centro storico. Rimarrà comunque attiva la Tenda Della Spiritualità (dalle 9.00 alle 12.00 in Piazza Saffi) e ci sarà una conferenza di don Erio Castellucci a tema “Chiesa e giovani, istruzioni per l’uso” (piazza XX settembre alle 10.00). Il tutto si chiuderà alle 15.00 con la celebrazione della Messa in Piazza Saffi celebrata dal Vescovo. Sono installati anche i pannelli della mostra fotografica sotto il loggiato del Comune che resteranno visibili sino al 2 giugno.

Visto che sarà una grande festa che coinvolgerà tutto il centro, con alcune limitazioni alla sosta nelle seguenti aree e fasce orarie: - Piazza XX Settembre, divieto di sosta dalle ore 12:00 di venerdì 5 maggio alle ore 23.59 di domenica 7 maggio; - Piazzetta della Misura, divieto di sosta dalle ore 12:00 di venerdì 5 maggio alle ore 23.59 di domenica 7 maggio; - Piazza del Duomo e Piazza Ordelaffi, divieto di sosta dalle ore 00:00 di sabato 6 maggio alle ore 23.59 di domenica 7 maggio; - Piazza A. Saffi, divieto di sosta dalle ore 00:00 di sabato 6 maggio alle ore 23.59 di domenica 7 maggio.