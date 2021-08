Due minorenni residenti a Forlì nella baby gang delle rapine ai turisti in viale Ceccarini a Riccione

Notte di terrore per due giovani turisti che avevano scelto Riccione per trascorrere le vacanze e che sono stati rapinati da una banda di quattro stranieri, di cui due minorenni, tutti finiti in manette.

Notte di terrore per due giovani turisti che avevano scelto Riccione per trascorrere le vacanze e che sono stati rapinati da una banda di quattro stranieri, di cui due minorenni, tutti finiti in manette. Secondo quanto ricostruito, le vittime stavano camminando tranquillamente lungo viale Ceccarini quando i malviventi gli si sono parati davanti facendo un vero e proprio muro umano. Costretti a fermarsi, i vacanzieri si sono visti puntare contro un coltello mentre un componente della banda ha strappato a uno di loro la collana d'oro che portava al collo e all'altro il telefono cellulare. I quattro sono poi fuggiti a gambe levate mentre uno dei turisti ha chiesto aiuto chiamando i carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile e i militari dell'Arma, dopo aver ricevuto una descrizione dei rapinatori, sono partiti alla loro ricerca. Grazie ai dettagli forniti dalle due vittime, in poco tempo è stato possibile bloccare gli autori: si tratta di due 19enni senegalesi residenti a Rimini e di altrettanti 17enni residenti a Forlì. Portati in caserma e riconosciuti anche dalle vittime, sono stati trovati in possesso di un passamontagna e di un manganello. Per i maggiorenni sono scattate le manette e il trasferimento nel carcere dei "Casetti", mentre i minorenni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.