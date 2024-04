Due nuove socie per il Soroptimist International Club Forlì

Il Circolo Aurora ha ospitato l’incontro conviviale del Soroptimist International Club Forlì, durante il quale sono state presentate due nuove socie: Carolina Colletto e Silvia Zangari, impegnate, con ruoli di responsabilità, l’una in ambito aziendale, l’altra in ambito bancario; le nuove socie sono state accolte dalla presidente del Club forlivese Maria Rita Zanca e dalle socie presenti, in un clima di cordialità e amicizia. Alla serata ha partecipato Sara Galgani, referente nazionale del Comitato Estensione (l’organismo Soroptimist che collabora con i vari club per consolidare le varie e diverse realtà), che ha spiegato come "le nuove socie aggiungano professionalità nei Club, aprendo lo sguardo su scenari diversi e contribuendo alla realizzazione dei tanti progetti, a favore dell’intera comunità, contro la violenza e la disuguaglianza di genere e la promozione di cultura, formazione ed educazione".