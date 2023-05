Due ospiti di eccezione, il Panathlon Club Forlì ospita una serata tutta dedicata alla vela

Nuovo appuntamento, domani sera, lunedì 15 maggio, per il Panathlon Club Forlì. Dopo aver ospitato Andrea Dovizioso in gennaio, l'alpinista Sergio Martini (l'uomo che ha eguagliato Messner salendo su tutte le vette oltre gli ottomila metri) in febbraio, Davide Mazzanti (allenatore della nazionale azzurra di volley femminile) in marzo, e - come si ricorderà - il Presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò appena tre settimane fa, ecco un'altra serata imperdibile, questa volta dedicata alla vela.

Accolti come sempre, alle 20,30, dal Presidente del Club, Marilena Rosetti, nel salone Aurora di palazzo Albicini (corso Garibaldi, 80), saranno presenti due giganti del settore, il velista Matteo Plazzi e il direttore medico di Technogym Massimo Massarini.

Plazzi viene considerato una vera e propria leggenda della vela italiana e internazionale. Technical Director della Prada Cup, è stato protagonista assoluto sia in Azzurra che in Luna Rossa, nonché vincitore dell'America's Cup con Oracle (nel 2010) e fautore di un giro del mondo Withbread.

Massarini, vero e proprio guru della preparazione atletica, è invece scienziato e ricercatore, medico di svariate squadre di atleti professionisti, tra cui ciclisti e sciatori, con alle spalle anche due partecipazioni all'America's Cup.

Insomma, come già anticipato, la serata conviviale, che sarà condotta da Mario Fedriga, membro del consiglio direttivo del Panathlon Club Forlì e appassionato esperto del settore, si prospetta ancora una volta a livelli altissimi.