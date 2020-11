Due ricercati trovati e arrestati a Forlì dai carabinieri

Due ricercati sono stati rintracciati e arrestati a Forlì. L'attività investigativa dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile ha permesso di individuare in città due personaggi su cui gravavano ordini di carcerazione. Il primo è un forlivese di 64 anni, già noto alle forze dell'ordine, colpito da un ordine di carcerazione della Procura di Padova relativo a reati di minacce e diffamazione. E sempre nel territorio di Forlì i militari hanno posto in arresto un uomo di 33 anni, originario del Burkina Faso. A ricercarlo era l'ufficio Esecuzioni penali della Procura di Ravenna per reati connessi alla droga. Entrambi sono stati portati al carcere della Rocca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.