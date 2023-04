Duecento studenti delle superiori al San Luigi per parlare di educazione alimentare e sostenibilità

Oltre duecento studenti delle scuole superiori di Forlì saranno martedì al Teatro San Luigi di Forlì per parlare di corretta alimentazione, etica e sostenibilità. Saranno i ragazzi del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova, dell’Istituto Tecnico Economico Carlo Matteucci, dell’Istituto di Istruzione Superiore Baracca e dell’Istituto Professionale Ruffilli i protagonisti dell’evento organizzato da Comercianti Indipendenti Associati per promuovere i sani stili di vita tra le nuove generazioni.

Ad accogliere i ragazzi, a partire dalle 9, ci saranno il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, l’amministratore delegato di Cia Conad, Luca Panzavolta e la dottoressa Mariana Navarro, biologa nutrizionista del Prime Center dell’Istituto Oncologico Romagnolo. In diretta da Milano si collegheranno poi il campione del mondo di nuoto Filippo Magnini, Elena Dogliotti, divulgatrice e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi, e Marco Annoni, ricercatore in bioetica presso il Cnr e coordinatore del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi. L’evento, che coinvolge migliaia di studenti collegati da tutta Italia, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Conad Ets. L’obiettivo è di sensibilizzare studentesse e studenti sui rischi per la salute correlati a scelte alimentari errate, e informare sui grandi benefici che può dare una corretta alimentazione, nell’immediato e a lungo termine.

"Per Cia Conad la corretta alimentazione è un tema centrale, che guida scelte e proposte nel quotidiano. Abbiamo aderito a questa iniziativa di Unisona, al fianco di Fondazione Conad Ets, per ribadire ancora una volta il nostro impegno accanto alle Comunità, per sostenere il patrimonio più grande del nostro Paese: i giovani e il loro futuro - dichiara Panzavolta -. Come Cooperativa, siamo stati presenti a tutti gli eventi live di questo programma formativo che ha trattato argomenti di grande attualità e interesse per le nuove generazioni, presidiando temi attuali e centrali per i nostri giovani, come la legalità, l’emergenza ambientale e climatica, il valore della diversità e dell’inclusione, e adesso, con questo evento, l’educazione alimentare. Questo progetto formativo, a cui abbiamo aderito con convinzione, si pone in linea con “Sosteniamo il futuro Conad”, che racchiude il nostro impegno verso un futuro più sostenibile".