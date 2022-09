Il viaggio della morte da Forlì: padre e figlio assassinati in Albania con raffiche di fucile

Assassinati a colpi di fucile. In un duplice omicidio in Albania, nella cittadina di Lezha, hanno perso la vita lunedì scorso due cittadini albanesi domiciliati a Forlì, il 56enne Peter Perjaku e il figlio Gent di 32 anni. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano online Euronews Albania, la famiglia Perjaku si era recata a cena da un loro familiare. Non appena rientrati nell'appartamento ed entrati nel corridoio della loro casa, è apparso il killer, che ha sparato una raffica di colpi, uccidendo sul colpo Pjeter e Gent. L'arma sarebbe un fucile semi-automatico.

I sospetti sono concentrati sul cognato ed ex genero, separato dalla moglie da circa sei anni. L'uomo sarebbe stato detenuto in Italia per violenze contro la moglie prima che si separassero. Inoltre, secondo fonti citate dal giornale locale, il killer avrebbe ripetutamente minacciato la famiglia della moglie. Del presunto omicida nessuna traccia.