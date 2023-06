"Durante e dopo di noi": un incontro di approfondimento sulla legge

La rappresentanza delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia è un tema che sta a cuore alla Fondazione Caffè Salato, promotrice di numerosi incontri per la diffusione della conoscenza degli strumenti giuridici a protezione delle persone fragili e a garanzia del “Durante e Dopo di Noi”. Sempre più, infatti, la tutela nel “Durante e Dopo di Noi”, vede la combinazione di una pluralità di strumenti giuridici e, dunque, la necessità da parte del Rappresentante di compiere, a tutela del proprio rappresentato, anche atti di straordinaria amministrazione che necessitano, in quanto tali, della preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.

L’incontro di giovedì, alle ore 15 presso la sala polivalente di CavaRei a Forlì, approfondisce le novità introdotte dalla riforma della giustizia in tema di autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio delle persone soggette a tutela, curatela e amministrazione di sostegno e il nuovo ruolo attribuito al Notaio Rogante. L’incontro, moderato dall’Avv. Francesca Vitulo del Foro di Bologna, vedrà la partecipazione della presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Forlì e Rimini, dott.ssa Cristina Scozzoli, e del Giudice Onorario presso il Tribunale di Forlì per le funzioni di Giudice Tutelare, Luigi Dati. E’ possibile consultare l’intero programma formativo alla pagina del sito della Fondazione Caffè Salato (https://fondazionecaffesalato.it/formazione/). La partecipazione è gratuita con iscrizione alla mail fondazione@caffesalato.it oppure con messaggio WhatsApp al numero 338 3351524