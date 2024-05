Durante l'alluvione i Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale a difesa di chiese, biblioteche e archivi

Nel 2023 i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Bologna hanno recuperato 10.798 beni d’arte per un valore complessivo stimato di € 11.591.950. Le operazioni poste in essere nella regione Emilia Romagna per contrastare il traffico illecito di beni culturali ed i controlli preventivi eseguiti a tutela del patrimonio culturale in generale hanno rappresentato i principi cardine delle attività del citato reparto specializzato.

Tra maggio e luglio 2023, in occasione dell’alluvione dell’Emilia Romagna che ha interessato in particolare modo le province di Forlì-Cesena e Ravenna, sin dalle prime ore successive agli eventi metereologici, il Nucleo TPC di Bologna e la Task Force Caschi Blu della Cultura hanno affiancato le articolazioni periferiche del Ministero della Cultura per le operazioni di messa in sicurezza del patrimonio culturale interessato dal grave evento. Dopo un monitoraggio dettagliato dei danni, con particolare riguardo a precise località e quartieri di Forlì, Cesena, Lugo, Castel Bolognese, Sant’Agata sul Santerno, Brisighella, Cervia e Conselice, per citarne solo alcuni, si è proceduto ad effettuare gli interventi, che hanno in particolar modo interessato i beni archivistici e librari, aggrediti dall’acqua e dal fango, che hanno invaso i luoghi in cui erano conservati.

In relazione alla gravità del danno, alla diminuita sicurezza dei luoghi colpiti dall’evento in relazione alla loro collocazione sul territorio, sono stati attivati servizi di vigilanza fissa e dinamica condotti principalmente dall’Arma territoriale e dalle altre FF.PP. presenti nelle località interessate. L’osmosi tra la componente territoriale dell’Arma ed il Nucleo Carabinieri TPC di Bologna ha così assicurato la necessaria cornice di sicurezza al patrimonio culturale. Particolare attenzione ha riguardato le chiese, le biblioteche e gli archivi, soprattutto quelli più isolati per i quali si è proceduto all’organizzazione di una vigilanza dinamica, specie negli orari notturni, a cura delle competenti Compagnie e Stazioni Carabinieri prima che tutti i luoghi interessati venissero svuotati dei beni da recuperare.

Tra i molteplici siti danneggiati, figurano la Biblioteca del Seminario Vescovile di Forlì, l’Archivio ed i depositi del Comune di Forlì nonché l’Archivio Storico e la Biblioteca comunali di Castel Bolognese. In particolare, la Biblioteca del Seminario Diocesano, a Forlì, presentava volumi di grande pregio, come incunaboli, libri stampati nel Quattrocento, cinquecentine, seicentine che, completamente immersi nel fango, erano stati esposti al rischio dei danni dovuti al proliferare di funghi e batteri.

Il Comando TPC, con l’invio immediato di militari specializzati “Caschi Blu della Cultura” a Cesena e Forlì, ha messo a disposizione la conoscenza di procedure operative consolidate e l’esperienza acquisita in precedenti calamità al fine di operare in piena sinergia insieme ai carabinieri del Nucleo TPC di Bologna ed a fianco di funzionari e restauratori del Ministero della Cultura, operatori della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, nonché dei numerosi volontari intervenuti.

In conclusione, il Nucleo TPC di Bologna, adempiendo a tutte le richieste di supporto, umane e logistiche, pervenute dall’UCCR (Unità di Crisi Coordinamento Regionale) del Ministero della Cultura per l’Emilia Romagna (istituito presso il Segretariato Regionale del MiC per l’Emilia Romagna), ha eseguito 322 servizi, oltre 130 scorte e trasporto di beni mobili presso i luoghi di deposito temporaneo, impiegando complessivamente 626 unità che sono intervenute su oltre 180 chiese ed istituti di culto, su un centinaio di edifici di interesse storico-artistico e aree archeologiche e su circa 40 archivi e biblioteche danneggiati, consentendo il recupero di 48.646 libri antichi, 6.305 metri lineari di documentazione archivistica, 75 dipinti e disegni, 22 statue e busti, 265 sculture di vari materiali, 147 armi antiche e relative munizioni, 1.114 cimeli di guerra e svariati reperti archeologici e antropologici.