Sul posto sono giunte due ambulanze, di cui una medicalizzata, il personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Val Montone, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il ciclista, raggiunto dai soccorritori, è stato recuperato e affidato ai sanitari del 118 che, dopo valutazione medica, è stato trasferito al Bufalini di Cesena in codice di media gravità.

Giunto all’altezza della frazione di Pieve Salutare, ha perso il controllo della bici, rovinando per alcuni metri nella scarpata sottostante. Nella caduta ha riportando un doloroso trauma al torace. Erano circa le 21.20 quando l’amico ha allertato il 118 per chiedere aiuto.

E' ruzzolato nella scarpata durante un'escursione in mountain bike sulle colline di Dovadola. A rimanere ferito un 56enne di Forlì, trasportato col codice di media gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'incidente si è verificato nella serata di mercoledì. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 56enne, insieme ad un amico, stavano percorrendo via del Giallo, una strada sterrata che conduce verso Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Incidenti in montagna

Durante l'escursione in mountain bike rovina in una scarpata: paura per un 56enne