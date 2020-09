Durante le pulizie del garage del babbo morto spunta una "sorpresa esplosiva"

Nel garage del padre defunto ha trovato una "sorpresa esplosiva", allertando subito la Polizia. E' quanto capitato lunedì pomeriggio ad un cittadino forlivese, che si trovava a Vecchiazzano per sistemare il garage utilizzato dal genitore che non c'è più. Durante le pulizie è spuntato in un ripiano di un comò un proiettile di mortaio risalente certamente all’ultimo conflitto mondiale. A quel punto è stata allertata la Polizia. Sul posto gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì hanno interdetto l'area all’uso dei residenti e sono stati richiesti gli artificieri dell’Esercito per la messa in sicurezza.

