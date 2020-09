E' agli arresti domiciliari, litiga con i genitori e scappa di casa: la fuga finisce a Forlì

Si allontanata da casa per raggiungere alcuni amici a Forlì. Una 25enne riminese, già nota alle forze dell'ordine per reati contro la persona, contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti, è stata arrestata nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Forlì per aver evaso dagli arresti domiciliari. La ragazza, dopo aver litigato con i genitori che volevano convincerla a entrare in comunità per farsi curare, si è allontanata per raggiungere alcuni amici nella città mercuriale, trovando alloggio in un appartamento frequentato da studenti. I detective di Corso Garibaldi l'hanno rintracciato nel corso di un servizio finalizzato a contrastare i furti, pizzicandola in flagranza di reato. Lunedì il giudice per le indagini preliminari Giorgio Di Giorgio (pubblico ministero Sara Posa) ha convalidato l'arresto, disponendo gli arresti domiciliari in attesa del processo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.