E' forlivese il “Babbo più Bello d’Italia 2021”, premiati anche altri due papà locali

Mario La Boria, 33 anni di Forlì, è il “Babbo più Bello d’Italia 2021”, il titolo della 27esima edizione se l’è aggiudicato sabato all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare, sbaragliando la concorrenza di altri 17 papà, che si sono “dati battaglia” cimentandosi in varie prove di abilità, chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie e chi si è cimentato in originali prove “creative”.

“Il Babbo più Bello d’Italia” è un concorso di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti e riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per i papà con più di 56 anni, l’unico requisito per partecipare è essere papà. Oltre all’aspetto fisico ed alla sua grandissima dolcezza e simpatia Mario ha conquistato il titolo grazie anche alla prova di abilità, una salsa cubana ballata insieme a sua moglie, facendo esplodere in un applauso la giuria tutta al femminile, composta dalle vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana”.

Mario è di origini siciliane, è sposato con Concetta da 7 anni ed è papà di Ginevra e Giorgio, di 7 e 6 anni; ha i capelli castani e gli occhi marroni, è alto 184 cm. per 85 kg di peso, è un militare dell’Esercito. Si definisce un papà premuroso, molto legato alla sua famiglia, a cui dedica la vittoria. Premiati anche altri due papà forlivesi: “Babbo Gold Telegenia” Maurizio Casadei 48 anni, operaio, di Forlì, papà di Maicol di 21 anni; e “Babbo Evergreen Simpatia” Marco Monti 57 anni, autotrasportatore, di Forlì, papà di Alberto di 19 anni.