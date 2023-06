E' il segretario della Cgil più giovane d’Italia: Alexander Fiorentini alla guida della neo Nidil provinciale

Mercoledì nella Sala Lama della Camera del Lavoro di Forlì è nata Nidil Cgil Provinciale Forlì-Cesena, la categoria che si occupa della tutela collettiva e individuale dei lavoratori e delle lavoratrici somministrati, collaboratori, autonomi e disoccupati. Nel corso del Congresso straordinario l’assemblea generale ha eletto Alexander Fiorentini come segretario generale, già segretario Nidil Forlì dal 2021 fino allo scioglimento della categoria per il completamento del percorso di riunificazione a livello provinciale. Classe 2000, resta il segretario Cgil più giovane d’Italia. Nel suo discorso Fiorentini ha ricordato "l’importante lavoro che la categoria svolge anche in continuo dialogo con le altre categorie per tutelare i lavoratori e le lavoratrici somministrati, andando anche ad individuare i finti tirocini". Dalle Cgil di Forlì e Cesena 2un grande apprezzamento per tutto il lavoro svolto" è stato rivolto a Gabriele Ragonesi, segretario Nidil Cgil Cesena dal 2018. Prima di assumere questo ruolo Ragonesi si è occupato della categoria Funzione Pubblica, seguendo enti locali e Funzioni Centrali e ha ricoperto il ruolo di organizzatore della categoria. Ai lavori erano presenti Maria Giorgini segretaria generale della Cgil Forlì, Silla Bucci, segretaria generale Cgil Cesena, Luisa Diana segretaria nazionale Nidil Cgil e Alessandro Cambi, coordinatore tegionale Nidil Emilia Romagna.