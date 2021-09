E' irregolare in Italia, al momento del controllo dà un falso nome: denunciato

Un altro 27enne, residente in città, già noto alle forze dell'ordine, è stato invece denunciato per il reato di evasione

Gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale ha denunciato un 27enne di nazionalità tunisina per " false dichiarazioni sulla sua identità personale". Il giovane era passeggero di un’auto fermata dalla Polizia e non aveva i documenti al seguito, per cui è stato accompagnato in Questura dove è emerso che aveva fornito agli agenti un nome fasullo per nascondere la sua irregolare posizione sul suolo nazionale.

Anche lui è stato denunciato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Infine, un altro tunisino di 27 anni, residente in città, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per il reato di evasione, in quanto durante un accesso svolto dalla Volante non è stato trovato dentro la sua abitazione. Lo straniero era regolarmente uscito in ragione di un permesso accordatogli, ma non era rientrato nella fascia oraria prevista, tardando più di un’ora. Ora dovrà rispondere alla magistratura di questo illecito penale.