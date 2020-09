E' "Made in Forlì" la nuova tecnica per la rivascolarizzazione delle arterie del piede

Nuova tecnica per la rivascolarizzazione delle arterie del piede. A realizzarla i chirurghi Gabriele Testi, Tanja Ceccacci e Filippo Maioli, che fanno parte del team medico della Chirurgia Vascolare di Forlì-Cesena, e il dottor Simone Grotti, che appartiene invece all'Emodinamica di Forlì-Cesena. Il lavoro, intitolato "Medial-to-lateral plantar loop technique for retrograde transcollateral recanalization of the lateral plantar artery in patients with type 3 plantar arch" (su PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32865334/) sarà pubblicato su "Catheterization & Cardiovascular Interventions", rivista ufficiale della società americana di Cardiologia Interventistica Scai (Society for Cardiovascular Angiography and Interventions).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La pubblicazione - spiegano gli autori - propone una nuova tecnica per la rivascolarizzazione delle arterie del piede nei pazienti affetti da arteriopatia ostruttiva cronica periferica avanzata. E' stata giudicata idonea alla pubblicazione in quanto offre una soluzione a situazioni patologiche di grande complessità. Tale tecnica, mai descritta precedentemente, consente la ricanalizzazione retrograda dell’arteria plantare laterale (uno dei due pilastri della vascolarizzazione dell’avampiede) attraverso i collaterali dell’arteria plantare mediale, ed è stata sviluppata all’Ospedale forlivese grazie alla consolidata collaborazione tra la Chirurgia Vascolare di Forlì-Cesena, diretta da Giorgio Ubaldo Turicchia, dall’Emodinamica di Forlì-Cesena, il cui responsabile è Fabio Tarantino, e dalla Cardiologia di Forlì, diretta da Marcello Galvani".