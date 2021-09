E' morta la staffetta partigiana Tonina Laghi, cordoglio del sindaco Zattini: "Cittadina fortemente impegnata"

E' morta Antonia Laghi, per tutti 'Tonina', una delle più longeve appartenenti alla Resistenza. Fu staffetta partigiana e raccontò la sua attività durante la Guerra nel marzo 2018 durante un incontro in sala Randi organizzato dall'Anpi. Per il decesso arriva il cordoglio del sindaco di FOrlì Gian Luca Zattini: "A nome dell’Amministrazione Comunale e dell'intera comunità forlivese esprimo i sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Tonina Laghi, donna della Resistenza, cittadina fortemente impegnata nei decenni del dopoguerra a sostenere percorsi di responsabilità civica e di emancipazione femminile, testimone attiva nel coltivare la memoria e nel sostenere i valori della Costituzione".

Sempre il sindaco: "Nei suoi interventi, sia quelli rivolti agli studenti, sia negli incontri pubblici, Tonina Laghi ha sempre caparbiamente insistito nel sottolineare alcuni elementi che - diceva - non bisogna mai dare per acquisiti per sempre: la libertà nell’uguaglianza, il rispetto reciproco, il valore dell'umanità, la dignità nelle relazioni. Queste riflessioni sono per noi un punto di riferimento prezioso, insieme al suo esempio di persona impegnata quotidianamente a costruire giustizia sociale e Pace. Il questo triste momento partecipiamo al dolore di tutti coloro che hanno condiviso con Tonina percorsi di impegno civico, politico e culturale, al mondo dell’associazionismo partigiano, agli amici".