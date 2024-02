E' tempo di Quaresima, l'appello del vescovo: "Convertire il nostro individualismo in fraternità"

Con il rito delle Ceneri è iniziata solennemente la Quaresima. Ceneri che sono “segno della nostra fragilità” come ha detto mercoledì il vescovo Livio Corazza nell’omelia della messa delle 19.30 in Cattedrale. Secondo la tradizione, infatti, nel corso della messa è previsto un “piccolo pellegrinaggio significativo” dei fedeli che si accostano a ricevere della cenere sparsa sul capo mentre ascoltano le parole “convertitevi e credete al Vangelo”, una “consegna al plurale” che significa che si cammina “uno a fianco all’altro”.

Con questo rito, ha aggiunto il Vescovo, i credenti si riconoscono come “mucchio di cenere abitato da Dio”. Infatti, “questa polvere siamo noi, destinatari dell’amore di Dio” così la Quaresima è il tempo “in cui diventiamo più consapevoli di questo amore”. Meta per questo cammino dove si prevede di “sgombrare il campo da ciò che ci distrae dall’essenziale” è la “gioia della Resurrezione di Cristo” e vale come una “chiamata alla libertà”. Mercoledì delle Ceneri, quest’anno ha coinciso con San Valentino che ci invita ad “innamorarci di un Dio che è amore” e della memoria dei Santi Cirillo e Metodio da cui possiamo imparare a “convertire il nostro individualismo per trasformarlo in fraternità”.

Rileggendo poi passi dal messaggio di papa Francesco per la Quaresima, il Vescovo ha esortato a “ascoltare Dio e gli altri”, specialmente nell’“affiancarci alle persone deluse e scoraggiate dalla vita”. Dal 26 febbraio, inoltre, monsignor Corazza sarà con gli altri vescovi dell’Emilia-Romagna proprio dal Papa per la visita ad limina, cui seguirà un pellegrinaggio diocesano per l’occasione.