E' un'esperta nei furti nei supermercati: non sfugge all'occhio attento della sicurezza, ladra nei guai

La Polizia di Stato ha denunciato una romena di 24 anni, residente nella provincia di Ferrara, per tentato furto aggravato. Il fatto si è consumato in un supermercato del centro di Forlì, dove è intervenuta una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato a richiesta della titolare che aveva fermato la donna. L’addetto alla sicurezza aveva notato dei movimenti sospetti della cliente e l’aveva tenuta d’occhio, fino a quando, al momento di pagare la merce, ha constatato che stava presentando alla cassiera solo un pacchetto di fazzolettini di carta.

Alla richiesta di esibire quanto aveva nella borsetta sono spuntati alcuni articoli per trucco, e all’insistente richiesta della titolare di esibire tutto quanto avesse addosso la donna, ormai vistasi scoperta, ha estratto dalla giacca altri oggetti, occultati in una tasca interna appositamente predisposta per commettere furti. All’arrivo degli agenti è stata censita merce del valore di quasi trecento euro. La donna non è nuova a questi episodi, per cui oltre alla denuncia alla magistratura è stata colpita dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno emesso dal Questore di Forlì, Lucio Aprile e applicato dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.