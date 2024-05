E' uno dei tesori artistici di Meldola: in tanti alla scoperta della Chiesina dell'ex Ospedale

Anche il sindaco Roberto Cavallucci ha partecipato alla visita guidata alla Chiesina dell'ex Ospedale di Meldola, organizzata dall’Associazione Culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi, nell'ambito della sesta edizione della rassegna "Antiche Pievi: a spasso per la Romagna". "È stato davvero un piacere e una grande soddisfazione incontrare tantissime persone, che hanno letteralmente affollato questa splendida cappella, incastonata nell’ edificio seicentesco dell’ex Ospedale del Santissimo Crocifisso, per scoprire e ammirare uno dei tesori dell’arte del nostro territorio, il pregevole ciclo di affreschi rinascimentali di scuola romagnola, così come altri dipinti e opere del periodo barocco contenuti in questo spazio", afferma il primo cittadino.

"Ringrazio il presidente Guidi e Gabriele Zelli, che hanno introdotto la visita illustrando le caratteristiche di questa struttura e altre peculiarità della storia di Meldola, e il professor Alberto Bondi per l’accuratissima descrizione e interpretazione delle opere d’arte - continua Cavallucci -. Il pomeriggio è stato accompagnato dalle note del violino del maestro Iftote che ha saputo incantare tutti i presenti. A tutti i partecipanti è stato consegnato in omaggio il volume che contiene le descrizioni dei luoghi di culto oggetto delle visite, elaborate da Marco Vallicelli, le fotografie delle chiese di Tiziana Catani e Dervis Castellucci e i testi storici di Marco Viroli e Gabriele Zelli. La cura, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico della nostra città è stato un aspetto importantissimo, e uno dei più emozionanti, nel quali ho potuto lavorare durante il mandato amministrativo, ed è uno dei punti centrali del programma con il quale mi candido a sindaco di Meldola e a governare la nostra bellissima città per i prossimi cinque anni".