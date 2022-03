Dopo lo sciopero per il clima anche un'ora a luci spente per la Terra: le iniziative dell'Earth Hour del Wwf

Doppio appuntamento per le emergenze ambientali. Dopo lo sciopero per il clima di venerdì 25 marzo, si bissa sabato 26 marzo quando si celebrerà anche quest'anno l'evento del Wwf 'Earth Hour', l’Ora della Terra. “Earth Hour” è la grande mobilitazione globale del Wwf giunta alla sua quindicesima edizione che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e per evidenziare l’urgenza e la necessità di contrastare ed arrestare il cambiamento climatico, causato dalle emissioni di gas serra e da un modello di sviluppo poco rispettoso dell’ambiente.

Anche quest’anno Earth Hour manterrà la sua struttura base: sabato 26 marzo le luci di decine di migliaia di edifici, palazzi, monumenti, case si spegneranno per un’ora attraverso tutti i fusi orari, dal Pacifico alle coste atlantiche, in Italia dalle ore 20,30 alle ore 21,30.

Anche il Comune di Forlì, insieme al Tavolo delle associazioni ambientaliste (Taaf) e al movimento Fridays For Future Forlì, aderisce all’iniziativa. L’ “Ora della Terra” inizierà alle 18 nel Salone Comunale con un convegno in cui interverranno due relatori di fama internazionale: Leonardo Setti che tratterà il tema dell’energia per il futuro e Margherita Venturi che ci parlerà delle risorse del pianeta. Saranno introdotti da alcuni rappresentanti dei Fridays For Future Forlì e del Wwf Forlì-Cesena.

Spiega Ornella Mordenti, segretaria del Taaf, il coordinamento ambientalista che riparte nelle sue iniziative dopo la morte del suo presidente Alberto Conti: “La crisi climatica è anch'essa una guerra che mieterà anche più morti se non agiamo subito, morti per siccità, per alluvioni... Spegneremo le luci nella volontà forte di agire subito per non peggiorare la situazione, dato che sarà difficile migliorarla. Il pianeta è già ammalato, dobbiamo agire almeno per non farlo morire”. Il tema dell'energia resta centrale: “La Danimarca copre il 40% del suo fabbisogno dall'eolico, ma a Rimini non si possono mettere le pale eoliche perché deturpano l'ambiente”, critica la presidente della Fiab Maura Ventimiglia.

E aggiunge Ruggero Ridolfi di Isde, i medici per l'ambiente: “Il nostro movimento a Forlì è sempre sempre attivo fin dall'inizio dell'epoca della lotta all'inceneritore. Potevamo già trovarci nelle condizioni di poter chiudere uno dei due inceneritori”. E di fronte ai conflitti, aggiunge Ridolfi, “è inutile pensare che la soluzione sia riaprire al carbone, ma dobbiamo buttare tutti gli investimenti sulle rinnovabili”. Senza la pretesa di una irrealistica decrescita: “Non possiamo chiedere alle nuove generazioni di consumare meno energia di noi, ma c'è il sole che è una fonte che basta per tutti”.

Tra le iniziative forlivesi dalle 20.30 alle 21.30 verrà spenta l’illuminazione di Piazza Saffi e alle 21 avrà luogo il flash mob, disegneremo a lume di candela la parola 'Pace' per la Terra, mentre la Fiab organizza una pedalata intorno alla piazza. Nel convegno alle 18 in Salone comunale Leonardo Setti, docente di Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali dell’Università di Bologna parlerà di “Energia del futuro: cosa fare!”. Margherita Venturi, già professore ordinario di chimica dell’Università di Bologna interverrà su “Le risorse del Pianeta: presente e futuro”.