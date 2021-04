Il punto vendita Eataly rischia la chiusura, preoccupazione in Comune per il rilancio del centro storico

Eataly a Bari aveva abbassato le saracinesche il 23 marzo scorso, indicando la chiusura come temporanea in attesa dell'uscita dalla “zona rossa” della Puglia. Anche a Forlì la stessa trafila

La voce circolava già da diversi giorni, tanto da preoccupare non poco anche l'amministrazione comunale e la Fondazione Cassa dei Risparmi. E a quanto pare ormai sembra certa: il punto vendita Eataly di piazza Saffi a Forlì pare ormai destinato alla chiusura definitiva nell'ambito di una riorganizzazione di tutta Eataly a livello nazionale. Vittima di tale riorganizzazione è per esempio il grande negozio di Bari alla Fiera del Levante.

Proprio martedì, infatti, è stata annunciata dai sindacati la chiusura del punto vendita nel capoluogo pugliese, con 40 posti di lavoro che si rischiano di perdere. Eataly a Bari aveva abbassato le saracinesche il 23 marzo scorso, indicando la chiusura come temporanea in attesa dell'uscita dalla “zona rossa” della Puglia. Anche a Forlì la stessa trafila: la chiusura ufficialmente per “zona rossa” con la promessa di riaprire. Sul sito ufficiale di Eataly i due negozi di Forlì e di Bari vengono indicati come 'temporaneamente chiusi', mentre tutti gli altri 11 in Italia sono regolarmente aperti al pubblico.

Per il momento non ci sono notizie ufficiali da parte di Eataly, ma in Comune nutrono poche speranze di riapertura dopo 6 anni di presenza nel salotto buono di Palazzo Talenti Framonti, un supermercato che quando venne inaugurato nel febbraio 2015 venne definito dal patron di Eataly Oscar Farinetti “l'Eataly più bello d'Italia”. Fortemente voluto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi, proprietaria dei locali appena ristrutturati, le vetrine accese di Eataly avrebbero dovuto fare da volano per il rilancio di piazza Saffi, grazie alla gastronomia e la ristorazione di alta qualità. “Ci stiamo sentendo in questi giorni con la Fondazione per capire il da farsi”, spiega il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, preoccupato per una tegola che cade sul centro di Forlì.