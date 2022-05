Eccesso di velocità, la mappa dei controlli con gli autovelox nella prossima settimana

Per le attività di prevenzione e repressione dei comportamenti pericolosi alla guida, la Polizia Locale di Forlì diffonde l'elenco delle postazioni di controllo delle velocità che saranno in funzione nella settimana dal 9 al 14 maggio. Per la settimana entrante la Polizia Locale di Forlì, sarà presente sulle seguenti arterie stradali per i controlli delle in via Campo degli Svizzeri (lunedì); tangenziale e via Del Partigiano (martedì); via Lughese e via XIII Novembre (mercoledì); viale Roma - via Del Bosco - via Erbosa (giovedì), via D. Raggi, via Cervese e via Brasini (venerdì).