Ecco i fondi per la rotonda della Panighina: dalla Regione arrivano 1,2 milioni di euro

L'anticipo da parte della Regione dei Fondi strutturali europei fa planare sulla Romagna risorse per oltre cinque milioni di euro, di cui oltre tre per Rimini, dedicati alla viabilità e all'aeroporto Fellini. I cantieri partiranno immediatamente con enti attuatori per le infrastrutture stradali le Province. L'anticipo del Fondo di coesione sociale, spiega l'assessore regionale a Infrastrutture e trasporti Andrea Corsini, è "una buona notizia per il tutto il territorio, fondi importanti per la manutenzione dell'aeroporto di Rimini e per la sicurezza e l'efficienza della rete stradale regionale che coprono tutte le province da Piacenza a Rimini".

Si tratta, aggiunge, solo di "un prima tranche" per "dare molte risposte positive a una regione come la nostra di grande attivismo economico-commerciale". Per la provincia di Forlì-Cesena sono in arrivo circa 1,2 milioni di euro, per lavori dal costo complessivo di complessivo di 1,3: una nuova rotatoria all'intersezione tra la via Emilia, la strada provinciale Santa Croce e la strada provinciale Cesena-Bertinoro, in località Panighina, nel comune di Bertinoro. La Provincia partecipa con circa 120.000 euro. (fonte Dire)