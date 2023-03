Ecco i vincitori della prima edizione del Premio Letterario “Dante Arfelli”

Si è svolta domenica la premiazione della prima edizione del Premio Letterario “Dante Arfelli” Opera Prima - Comune di Bertinoro, promossa dal Comune di Bertinoro e la casa editrice Readerforblind. Buona partecipazione di pubblico, autori e istituzioni hanno permesso la piena riuscita dell’evento. "Siamo soddisfatti dell’evento e per questo ringrazio la giuria che ha selezionato le opere ed è intervenuta in questa prima edizione, dall’editore Valerio Valentini, allo scrittore Sandro Bonvissuto, alla scrittrice Maria Federica Baroncini e all’editore Paolo Emilio Persiani", afferma l'assessora alla Cultura Sara Londrillo. "Desidero ringraziare Fiorangela Arfelli, che con la sua partecipazione e il suo intervento ha rinnovato il ricordo e le opere del padre Dante Arfelli - le parole della sindaca Gessica Allegni -. Tra il pubblico erano presenti sia appassionati cultori di Arfelli sia giovani interessati all’autore bertinorese e alle nuove selezioni letterarie".

Nella categoria "Editi" il primo posto ex aequo è andato a Marco K. Galli con "Voragine" e Gaia Giovagnoli con "Cos'hai nel sangue", mentre al terzo posto si è classificata Angela Pesce con "Sulle scale della scuola". Le opere di Galli e Giovagnoli "hanno saputo indagare l’animo umano dell’oggi – travolto dalle infinite crepe dei rapporti e delle relazioni e dall’impossibilità di trovare, per tempo, un proprio posto nel mondo – cogliendo tanto gli aspetti propri della contemporaneità quanto quelli ancestrali del mito e dell’epica - si legge nella motivazione -. Due narrazioni profondamente diverse per contesto e per approccio psicologico alla creazione del personaggio, nonché per stile di scrittura, quanto però entrambi meritevoli (tra tutte) per la voce unica che è uscita fuori dalle pagine della loro storia".

Per quanto riguarda la categoria "Inediti", primo posto per Ilaria Petrarca con "Meridiano 361", mentre al secondo posto si è piazzato Paolo Ricci con "I figli degli altri". Sul podio anche Mattia Cecchini con "Nelle mani degli altri". Il libro di Petrarca, si legge nella motivazione, "si distingue per una struttura forte che non viene mai tradita nello svolgimento della trama. I personaggi, ben riconoscibili e caratterizzati, ci svelano la propria identità gradualmente. Su tutti, la protagonista ci conduce, con sensibilità ed ironia, ad “abitare” la sua storia, nei confronti della quale si prova una crescente curiosità. L’interesse del lettore per le vicende narrate è senz’altro stimolato dalla scelta originale dell’autrice che permea l’intero romanzo: gli argomenti legati all’econometria – materia della quale la protagonista si occupa – sono usati come chiave d’interpretazione per le vicende personali degli attori che danno vita al romanzo. In sostanza, ciò che succede nei “massimi sistemi” accademici (fatti dalle definizioni tecniche e apparentemente sterili) diventa la lente con la quale si analizzano l’indole, il carattere e le scelte dei singoli personaggi. Il racconto è condotto con sicurezza, senza ridondanza e inutili ripetizioni, pertanto la lettura risulta facile e gradevole. Lo stile del romanzo è sviluppato con padronanza".

Menzioni speciali nella categoria "Inediti" per Agostino Di Sciullo con l'opera "Con i giorni messi male", perchè "si è dimostrata essere quella più vicina all’adesione a un canone e a un genere, con un linguaggio che ha saputo unire le caratteristiche classiche a un processo di innovazione unico tra le proposte in gara". Nella categoria "Editi" menzione per Angela Torri e il suo "Anin", perchè "ha saputo rendere omaggio a un momento unico e alto della storia italiana, la grande guerra. E ha saputo farlo dando lustro a figure che la narrazione storica ufficiale ha lasciato per troppo tempo indietro, quella delle donne che hanno, con spirito di sorellanza, sfidato la morte ogni giorno per fornire assistenza e rifornimenti sulla linea del fronte".