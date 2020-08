Eco-sostenibilità e fattorie didattiche del Forlivese protagoniste su Rai Due

Venerdì alle ore 13:30 su "Tg2 Eat Parade" andrà in onda uno speciale a cura del giornalista Bruno Gambacorta per raccontare ai telespettatori quanto sia importante per una generazione che vivrà sempre più connessa e proiettata in realtà globali, conoscere il proprio territorio, riscoprirne sapori e tradizioni, confrontandosi con la sua identità e con il ritmo delle stagioni. Oggi, le trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali hanno modificato profondamente il rapporto con il mondo della "produzione primaria".

E' sempre più difficile conoscere o meglio, riconoscere, ciò che sta intorno a noi, che cosa si coltiva nelle nostre campagne, il percorso che fa il cibo prima di arrivare sulla nostra tavola, chi e come lo produce. Le Fattorie Didattiche nascono così dalla necessità di una comunicazione diretta fra il mondo rurale e il mondo della Scuola perché la conservazione di tutto questo patrimonio e la sua trasmissione ai giovani permette la nascita di un processo educativo attivo e concreto, fatto di esperienze da vivere, di emozioni legate all'arte del fare, alla partecipazione e al coinvolgimento della ragione e del cuore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Fattoria Didattica non sarà solo il luogo della scoperta di antichi saperi, ma diventerà un'esperienza indimenticabile favorendo nei futuri consumatori la consapevolezza a fare scelte nel rispetto dell'ambiente, del recupero della tradizione e dei valori del proprio territorio col fine ultimo di ridurre al massimo l'impatto ambientale di ogni tipo di azione dell'uomo sulla Terra. Sarà un piacevole appuntamento alle Fattorie Faggioli di Cusercoli a far vivere, nella vallata bidentina del territorio forlivese, quest'esperienza di crescita educativa che coinvolge le Scuole con proposte volte a far conoscere il mondo rurale e le scelte produttive eco-sostenibili.