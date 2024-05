Acri (quartiere Resistenza): "L'ecomostro di via Spontoni, visibile dalla tangenziale, compie 15 anni"

“Il 'mostro' di via Spontoni ovvero la trista figura che si staglia dallo skyline visibile dalla tangenziale della città il prossimo mese di giugno compie il primato di 15 anni di progressivo degrado ed inquinamento ambientale, incidendo anche sulla vita degli incolpevoli residenti della strada ubicata alle spalle della Caserma De Gennaro”: a rilanciare il problema dello scheletro di edificio mai completato, destinato ad alloggi per militari, è Raffaele Acri, sottufficiale in pensione, vice Coordinatore del Quartiere Resistenza e candidato della lista civica 'Forlì Cambia'.

Acri ricorda che i vicini della struttura, “come il Reggimento Aeromobile e suoi dipendenti sono assolutamente parte lesa in questa vicenda, i secondi perché hanno anche perso inutilmente un area che era dedicata all’addestramento, dove esisteva infatti un poligono ad aria compressa, ma soprattutto non hanno neanche risolto il problema annoso degli alloggi demaniali che vede purtroppo un'incomprensibile mancanza da parte del Ministero della Difesa, il quale dopo oltre 25 anni dal termine del servizio di leva e conseguente incremento del personale residente, non ha mai iniziato una necessaria programmazione costruttiva di alloggi per il personale”.