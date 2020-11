Ecosistema urbano, balzo di 44 posizioni per la qualità dell'ambiente di Forlì

“È un balzo in avanti di 44 posizioni, rispetto alla classifica del 2019, quello effettuato dal nostro Comune nella ventisettesima edizione di Ecosistema urbano, l’indagine condotta da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia sullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiani. In base agli indicatori forniti da questo report – spiega l’assessore con delega al verde pubblico Giuseppe Petetta – la nostra città, con una performance da primato, si conferma un esempio di buone pratiche e una realtà sempre più moderna dal punto di vista della sostenibilità ambientale”.

Il capoluogo forlivese primeggia in particolare nelle piste ciclabili, nella raccolta differenziata e nel numero di alberi ogni 100 abitanti, conquistando rispettivamente il 17° posto, il 18° posto e il 21°. “Le scelte di questa Amministrazione hanno pagato e i numeri ci danno ragione - continua Petetta - gli investimenti sul verde pubblico, sui boschi urbani e sulla realizzazione di piste ciclabili in tutto il comprensorio forlivese hanno cambiato il volto di questo Comune, definendone la vocazione sempre più green. Aria più pulita, meno rifiuti, più differenziata, maggiore offerta di piste ciclabili e incremento delle aree verdi. Sono queste le stelle polari del nostro mandato e i tratti predominanti della Forlì del domani. È questa la strada che abbiamo intrapreso, tenendo fede alle linee di mandato, ed è questa la strada sulla quale intendiamo proseguire per consegnare alle future generazioni una città più moderna, sostenibile e sicura. La differenza tra il dire e il fare emerge anche sotto questi aspetti, parlare di rispetto dell’ambiente non è sufficiente per acquisirne piena coscienza. Ci vogliono interventi concreti e puntuali e una visione d’insieme che guardi allo sviluppo del sistema del verde pubblico e alla sua immediata fruibilità”.