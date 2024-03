Ecosostenibilità e ambiente per gli studenti del Saffi-Alberti in visita al polo del vino

Le classi 4^ e 5^ dell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali, dell’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” di Forlì hanno visitato Caviro Extra, azienda impegnata nell’Economia Circolare per la progettazione di bioenergia e prodotti bio-based derivati dalla valorizzazione degli scarti delle filiere vitivinicole e agroalimentari. Il Gruppo Caviro è una società del territorio che ha contatti in sette regioni italiane e che esporta in oltre ottanta paesi prodotti in piena ottica di ecosostenibilità. Uno dei principali siti produttivi è situato a Faenza. Gli studenti e le studentesse, accompagnati dai docenti Stefano Raggi, Lorena Valtancoli, Lucia Graziani ed Enrica Fabbri, sono stati accolti dall'ingegner Silvia Buzzi, responsabile sicurezza, salute, ambiente e sostenibilità, che ha presentato la società e in particolare il sito produttivo Caviro Extra di Faenza. Dopo la presentazione, l'ingegner Alessandro Nespeca, responsabile Eco-energia, ha accompagnato le classi agli impianti di cogenerazione, di trattamento degli scarti, di produzione di anidride carbonica e di biogas.

E’ stato visitato lo stabilimento in cui la vinaccia viene raccolta, trattata e trasformata in olio, polifenoli, enocianina, un colorante alimentare naturale di colore rosso, ma una delle parti più interessanti è stato vedere l’impianto di digestione anaerobica, in cui dagli scarti si genera biogas che, ulteriormente purificato, viene separato in due componenti: biometano avanzato e anidride carbonica, permettendo agli studenti e alle studentesse di comprendere gli impianti biotecnologici industriali di riciclo e compostaggio degli scarti agroalimentari. "Grazie all’uscita didattica, come altre effettuate in città o in provincia, alle classi dell’indirizzo Biotecnologico Ambientale si è voluto offrire l’opportunità di conoscere il sistema socioeconomico, l’impatto produttivo e la sostenibilità ambientale di un’importante azienda locale cercando di rafforzare il legame col territorio", viene spiegato.

"Con questa attività hanno approfondito gli aspetti tecnici e si sono confrontati con contesti di realtà e concretezza dei processi industriali inerenti le discipline di indirizzo studiate a scuola quali biologia, chimica e fisica. A dimostrazione di come la natura possa coesistere con un’attività industriale rispettosa dell’ambiente i ragazzi e le ragazze hanno potuto ammirare diverse specie di uccelli e un capriolo, nell’area rinaturalizzata “Oasi delle Cicogne” situata nelle adiacenze dello stabilimento e grande circa due ettari - conclude l'informativa -. Grazie all’associazione “Amici delle Cicogne” che nutre tutto l’anno la colonia stanziale, ogni primavera l’oasi si arricchisce dell’arrivo di cicogne selvatiche e migratrici".