Ed ora si rubano anche le marmitte catalitiche: diversi episodi anche a Forlì e in Romagna

Anche in Romagna hanno preso piede i furti di marmitte catalitiche. Un furto che mai una persona si sognerebbe di dover subire, ma che purtroppo capita con una certa frequenza. Le segnalazioni si moltiplicano e anche i gruppi di auto-aiuto e di sicurezza partecipata su Facebook e su whatsApp fioccano i casi locali, con relative spiegazioni. I ladri non rubano la parte del catalizzatore come pezzo di ricambio sul mercato nero, quanto invece per il riuso di certi materiali lì presenti, ora che le materie prime salgono di prezzo. Si tratta di materiali nobili, che pur essendo presenti in pochi grammi alla fine possono fruttare qualche decina di euro al ladro, come palladio, rodio e platino.

Segnalazioni arrivano da tutta la Romagna. Da Budrio di Longiano a Cesenatico. Altri casi si sono invece verificati a Forlì: a farne le spese per esempio due auto parcheggiate in via Ravegnana nelle vicinanze degli hotel vicino al casello autostradale: si tratta di una Volkwagen T-Roc e di una Opel Mokka. Un altro furto analogo invece è stato segnalato a Lido di Classe, vicino al fiume Savio. Le segnalazioni arrivano nelle chat su WhatsApp Sos Forlì e Ravenna indipendente (qui per iscriversi).

Come agiscono i ladri? Parcheggiano vicino alla macchina da derubare così da nascondere con l'altro veicolo la ruberia in corso. Poi una persona molto magra si infila sotto il veicolo e con un attrezzo strappa la parte che interessa della marmitta, il catalizzatore. Un colpo di pochi minuti e che non lascia segni visibili, se non quando il proprietario del mezzo mette in moto la macchina e si accorge del rumore anomalo. I costi per la riparazione sono alti.