Come cambia piazza Saffi, presto solo due edicole: "Dopo il Covid persi circa 50 clienti al giorno. Ma le figurine vanno forte"

Piazza Saffi sta perdendo le sue edicole. Erano ben cinque fino a qualche anno fa e coprivano tutti gli angoli della piazza, ma tra poche settimane ne resteranno soltanto due. Quella sotto il portico del Comune vicino a Corso Garibaldi di Alessandro Bagordo e quella vicino a San Mercuriale di Luca Aranzulla. A salutare la piazza forlivese sarà la storica Cicognani-Bottoncini che chiuderà il 30 aprile dando fine ad una storia iniziata nel 1908.

La crisi delle edicole è un problema che esiste da tanto tempo, ma c’è chi ha iniziato da poco questa attività e ha grande entusiasmo come Luca Aranzulla, 30enne di Forlì che sei anni fa ha rilevato quella in Piazzetta Don Pippo.

“Le vendite sono diminuite in questi anni – spiega – e lo si è visto dopo il Covid, perché in quel periodo molta gente si è abituata a leggere i quotidiani nella versione on line e meno in quella cartacea. Sono soprattutto i giovani ad usufruire della tecnologia ed infatti vedo che non c’è grande ricambio nella clientela e le persone che vengono sono quasi tutte dalla mezza età in su. Chiaramente però il fatto che alcune edicole abbiano chiuso, hanno portato nuova clientela in quelle rimaste aperte”.

Si può quantificare numericamente la perdita giornaliera di clienti?

“Rispetto a quando ho rilevato l’edicola direi che ho circa una cinquantina di persone in meno al giorno”.

L’edicola non attira più o è soltanto un problema riguardante i quotidiani?

“I giocattoli per i bambini o i prodotti per le famiglie si vendono ancora molto bene, mentre i giornali di meno, come i Dvd Ora la gente viene a comprare soltanto quello che cerca nello specifico ed infatti una volta avevo due file di DVD esposti e ora li ho sostituiti con riviste. I Cd invece si vendono di più”.

E le mitiche figurine sono in crisi?

“Assolutamente no, anzi, in questi ultimi anni i produttori hanno aumentato le collezioni, ritenendolo un prodotto che attira molto ed infatti è così. Molte serie di figurine durano soltanto tre mesi poi ci sono quelle dei calciatori e dei cuccioli che non hanno mai avuto problematiche e sono sempre amate. Determinante è il fatto che gli album vengono distribuiti gratuitamente davanti alle scuole, così i bambini lo hanno già in mano e sono stimolati a comperare le figurine. Direi che da quando faccio questo mestiere non ci sono mai stati cali in questo prodotto”.