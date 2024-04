Edilizia popolare, Acer: "Previsto il ripristino di altri alloggi, programma da circa un milione di euro"

"Negli ultimi anni sia il Comune di Forlì che la Regione Emilia Romagna hanno erogato una serie di finanziamenti finalizzati al ripristino degli alloggi Erp e che altri, ulteriori fondi sono stati reperiti per tramite di progetti legati al Pnrr". L'avvocato Giuseppe Tallarico, presidente di Acer Forlì-Cesena, fa il punto sugli interventi svolti negli alloggi 'popolari'. Entrando nello specifico di Forlì, "Acer è stata impegnato in un numero rilevante di interventi manutentivi, a partire dal Superbonus, con interventi a livello provinciale per oltre 25 milioni, di cui oltre 5 milioni nel comune di Forlì, ed inoltre nelle attività legate all’attuazione dei piani connessi al Pnrr ed agli interventi emergenziali conseguenti all’alluvione ed al terremoto a Tredozio, con conseguente progettazione e direzione lavori, che ha impegnato fortemente sia la struttura di Acer che le imprese affidatarie dei diversi lavori".

"A fronte di una simile situazione di saturazione, nel corso del 2023, a fronte della disponibilità del Comune ad erogare un ulteriore contributo per la manutenzione, Acer ha dovuto dare atto che non aveva le capacità tecniche ed operative per realizzare interventi ulteriori, rispetto al ripristino straordinario di circa 170 alloggi già ultimato. Acer stessa, tuttavia, valutando il carico di lavoro proprio e del consorzio che si occupa della manutenzione, si è messa a disposizione a partire dal periodo marzo-aprile 2024 per il ripristino di un’ulteriore tranche di alloggi, con preventivi e progetti in corso di redazione e per un importo, in via di definizione con il Comune di Forlì, di circa un milione, che si andranno quindi ad aggiungere al milione già erogato lo scorso anno, sempre dal Comune di Forlì".