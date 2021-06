Edilizia scolastica, sei interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto: fondi regionali per 345mila euro

Il Comune di Forlì riceverà contributi per sei interventi, di cui 5 già realizzati ed 1 ancora da realizzare per complessivi 344.768,18 euro, a valere sul bando amianto nelle scuole 2020. "Si tratta - spiega l'assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani - di un bando regionale a cui avevamo partecipato nel maggio 2020, e di cui abbiamo ricevuto gli esiti la scorsa settimana. Con grande soddisfazione, la giunta regionale ha riconosciuto la qualità dei nostri progetti, l’importo e la strategicità degli stessi".

"In particolare - entra nel dettaglio Cicognani - siamo già intervenuti con opere di rimozione e smaltimento amianto di copertura e pavimenti interni nella scuola primaria "Dante Alighieri”, per un importo complessivo di 179.178,53 euro nell’Istituto professionale "Melozzo" sia con la rimozione e lo smaltimento di lastre di eternit dalla copertura della palestra per un importo di 15.347,17 euro sia con la bonifica di una porzione di terreno nell'area esterna all’istituto per 25.126,39 euro, nel complesso scolastico "Palazzo Studi" (comprendente le scuole medie “C. Sforza” e “M. Palmezzano” e il “Liceo Classico” di Forlì) con la rimozione e lo smaltimento dei pavimenti interni contenenti vinil-amianto nel corridoio laterale all'aula magna denominata "Sala Icaro" per 16.943,93 euro e nella Scuola Infanzia "Aloidi" con la rimozione e lo smaltimento di canne fumarie in cemento amianto per un importo complessivo di 15.772,16 euro".

"Infine, andremo a realizzare nei prossimi mesi un importante intervento di rimozione e smaltimento amianto di copertura scuola secondaria di primo grado "Mercuriale" per 92.400 euro - conclude -. La sicurezza delle scuole e la salute dei nostri ragazzi vengono prima di tutto. I finanziamenti ottenuti dalla Regione Emilia Romagna attestano la qualità e il livello altissimo della progettualità dei nostri uffici anche in questo campo l’edilizia scolastica è infatti uno dei principali ambiti di intervento di questa Amministrazione che si pone, tra le sue priorità, la salute dei propri studenti e la salubrità degli spazi didattici".