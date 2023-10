Educazione all’agricoltura, “Vogliamo avvicinare bimbi e giovani al mondo rurale”: parte il progetto di Coldiretti nelle scuole

Al via il progetto "Educazione alla Campagna Amica" per l'anno scolastico 2023-2024, rivolto alle scuole della provincia di Forlì-Cesena ed alle scuole della provincia di Rimini. Questa nuova edizione, dal titolo "Impariamo dall’agricoltura il valore del cibo", è stata ideata da Coldiretti in collaborazione con Donne Impresa e Coldidattica Emilia Romagna, seguendo gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il progetto si rivolge agli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo e secondo livello di tutto il circondario forlivese, cesenate e riminese.

Il progetto è stato inviato ai dirigenti scolastici e i docenti che accetteranno di iniziare questo percorso potranno partecipare a seminari per approfondire le principali tematiche grazie all'intervento di esperti qualificati: l'obiettivo e’ quello di diffondere una corretta conoscenza della stagionalità dei prodotti agricoli e della provenienza degli alimenti. “Vogliamo avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo rurale, fornendo loro informazioni accurate sul percorso evolutivo dell'agricoltura e sulle principali filiere agroalimentari - precisa Silvia Lanzi, responsabile interprovinciale di Coldiretti Donne impresa Forlì-Cesena Rimini -. Nell'ultimo anno, abbiamo coinvolto oltre 700 studenti in entrambe le province".

"Educazione alla Campagna Amica" porta l'agricoltura nelle scuole da oltre vent'anni, sensibilizzando i giovani ai valori di una sana alimentazione, alla tutela ambientale e al territorio come luogo di identità e appartenenza. Siamo orgogliosi di contribuire alla formazione di consumatori consapevoli del patrimonio agricolo ed enogastronomico del nostro territorio", sono le parole di Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini.

Monica Rapellini coordinatrice di Coldiretti Donne impresa interprovinciale spiega: “Il progetto verrà presentato ai referenti delle scuole a partire da questa settimana, per consentire una programmazione adeguata e una larga partecipazione ai laboratori e ai materiali distribuiti tutti gratuitamente. Per ulteriori informazioni, potete contattare la sede Coldiretti al numero 0543718311 durante l'orario di ufficio”.