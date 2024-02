Educazione ambientale nelle scuole, al via il Podcast Academy sull'acqua con Gianpiero Kesten

Sarà la scuola media Palmezzano di Forlì ad ospitare il primo incontro del Podcast Academy, una delle novità di quest’anno de ‘La Grande Macchina del Mondo’ il progetto di educazione ambientale di Hera rivolto ad alunni e studenti dai 4 ai 13 anni, sul quale la multiutility investe da quasi 20 anni e che a Forlì coinvolge oltre 2.320 studenti di 111 classi in 36 istituti fra scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Un percorso in tre tappe sull’oro blu

Il percorso è articolato in tre incontri della durata di due ore ciascuno: uno a distanza e due in presenza, per un totale di 6 ore. Il primo meeting a distanza coinvolgerà 48 studenti di Forlì, anche se le classi collegate saranno 27 (per un totale di 607 ragazzi e ragazze) in un vero e proprio laboratorio per la realizzazione di un podcast sull’acqua con un testimonial d’eccellenza: sarà infatti lo speaker radiofonico Gianpiero Kesten a condurre la masterclass per gettare le basi per la creazione di un podcast e a raccontare agli alunni la sua esperienza.

Il secondo e terzo incontro si tengono invece in presenza con l’educatore e costituiscono la parte operativa del laboratorio. Divisi in gruppi gli studenti avranno occasione di riflettere sulle risorse idriche, sul loro utilizzo, su cosa si sta facendo per tutelarle ed esprimere il loro punto di vista. Attraverso la produzione del loro script potranno raccontare quanto appreso, condividere suggerimenti utili e proposte, che si tradurranno in “episodi” del loro podcast.

Il laboratorio è infatti incentrato su questo nuovo medium audio, sempre più diffuso e apprezzato dai giovani, che permette di acquisire e migliorare numerose competenze trasversali, quali: capacità di ascolto, competenze organizzative, creative ed autoriali, relazionali e digitali. Confrontandosi e lavorando in piccoli gruppi di pari, i ragazzi svilupperanno le proprie abilità comunicative ed espressive, il pensiero critico e la capacità di lavorare in gruppo, competenze che nel terzo incontro serviranno alla registrazione dei contenuti audio ideati dagli alunni stessi.

Aperte le iscrizioni delle scuole d’infanzia all’evento green sull’acqua

Sempre sul tema acqua, è previsto l’evento green gratuito di venerdì, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, a cui possono aderire le scuole d’infanzia. È possibile iscrivere le classi agli eventi, che si svolgono in diretta web, direttamente sul sito www.gruppohera.it/scuole nelle pagine delle attività didattiche di infanzia.