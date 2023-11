Educazione, creatività e cooperazione: un corso di 'circular music' per docenti

La scuola media “P. Zangheri” dell'Istituto Comprensivo 7 di Forlì organizza una formazione attiva e team building per docenti (infanzia, primaria e secondaria di I grado) venerdì17 novembre dalle 15 alle 18, in via Ribolle 47 Forlì. L'incontro sarà condotto dal formatore Stefano Baroni. I focus saranno le strategie di creazione di un ambiente di apprendimento accogliente e stimolante attraverso attività che coinvolgano il corpo, la voce, il ritmo; lo sviluppo della musicalità comunicativa personale come strumento di espressione e comunicazione e la relazione corpo/voce come strumenti di sviluppo cognitivo. "L’esperienza sarà divertente e totalmente immersiva - viene annunciato -; le attività si alterneranno con momenti di riflessione e discussione sul vissuto e sulle strategie adottate. Per informazioni ed iscrizioni inviare una email all'indirizzo: gudi.dani@gmail.com

Baroni, esperto di Body Music e Circular Music, Drum Circle Facilitator, educatore musicale, chitarrista e pianista. Negli anni trova il suo focus nell’utilizzo della musica come strumento di sviluppo del potenziale umano utilizzando la musica circolare (body music, drum circle, giochi musicali cooperativi) sia in Italia che all’estero in contesti che vanno dal teacher training alla didattica laboratoriale per ragazzi, dalla salute mentale al community/team building, dalla didattica ai progetti sociali e di inclusione. Dal 2017 al 2022 ha collaborato con l’Università di Bologna come docente per Master di Vocologia Artistica e performato per alcuni dei più importanti festival jazz italiani; oltre a lavorare in tutta Italia ha condotto workshops di Circular Music, facilitato drum circles in UK, Svezia, Spagna, Malaysia, India e condotto webinar per importanti realtà del Brasile, Giappone, Usa, India, Malaysia.