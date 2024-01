Educazione finanziaria, l'agenzia assicurativa premia l'Istituto Comprensivo "Tina Gori"

L’educazione finanziaria e assicurativa a scuola per aiutare i giovani a diventare adulti autonomi e consapevoli. Alleanza Assicurazioni, Compagnia del Gruppo Generali, ha premiato l’Istituto Comprensivo 5 “Tina Gori” di Forlì per il suo impegno nella diffusione di educazione finanziaria tra i suoi studenti. La scuola, infatti, è uno dei 120 istituti italiani che verranno coinvolti nell’itinerario “EducAzione Finanziaria a scuola”, il percorso didattico realizzato dalla Compagnia in collaborazione con Aief (Associazione Italiana Educatori Finanziari) per promuovere un’azione di alfabetizzazione all’economia e alla finanza nel corso degli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. Alleanza ha dato un contributo concreto al risanamento dei danni causati alla scuola dall’alluvione dello scorso maggio. Mercoledì mattina la responsabile Content & Trade Marketing di Alleanza Assicurazioni Alessandra Grimoldi, insieme all’ispettore regionale Giuseppe Petrongari e al team dell’Agenzia Alleanza di Forlì, hanno incontrato il vicesindaco Daniele Mezzacapo e la dirigente dell’Istituto Daniela Bandini, consegnandole il premio.