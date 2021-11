Eduscopio riconferma l'alberghiero come prima scuola per opportunità di lavoro

Anche quest’anno pagella di eccellenza per l’Istituto Alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli che si riconferma al primo posto tra le scuole della provincia per opportunità di lavoro al termine del percorso di studi. A decretarlo sono i dati del rapporto Eduscopio raccolti dalla Fondazione Agnelli che ogni anno a novembre pubblica la classifica dei migliori istituti superiori italiani analizzando licei, istituti tecnici e professionali in base alle performance universitarie dei diplomati e del tasso di occupazione, valutando la coerenza tra percorso formativo svolto e sbocco lavorativo.

“Si tratta di un’attestazione importante che riempie d’orgoglio l’intera comunità scolastica – dichiara Mariella Pieri, dirigente scolastico dell’Istituto Artusi – il riconoscimento degli sforzi e della professionalità che quotidianamente i docenti mettono in campo per garantire l’alto livello dell’offerta formativa, arricchita da tante iniziative che accompagnano i giovani aspiranti manager dell’ospitalità alberghiera all’ingresso nel mondo del lavoro. L’Istituto Alberghiero forlimpopolese – prosegue la professoressa Pieri – vanta una solida tradizione nel formare professionisti dell’impresa ristorativa e testimonia da un lato un saldo connubio con il territorio locale e dall’altro la capacità di connettersi ad una realtà globale, capace di promuovere all’estero i talenti nostrani. Le competenze acquisite da chi frequenta l’Istituto “P. Artusi” sono, infatti, veri e propri ingredienti della ricetta per l’occupazione, in quanto immediatamente spendibili nel mondo dei servizi enogastronomici, dell’accoglienza e dell’ospitalità. L'indice di occupazione dei diplomati dell'Artusi è del 79%, con il 73% degli occupati che ha lavorato più di sei mesi in due anni. L'attesa per il primo contratto significativo è di 117 giorni. Il 14,2% ha un contratto permanente a tempo indeterminato dopo due anni di lavoro”.

“I dati della Fondazione Agnelli – commenta Pieri – arrivano come un balsamo dopo i due anni particolarmente difficili e complicati per il sistema scuola e soprattutto per il settore della ristorazione e dell’ospitalità, tra i più colpiti dalla pandemia. Pertanto, non era affatto scontato riconfermare il primo posto. Così, i numeri di Eduscopio ci confortano e ci stimolano nel portare avanti il nostro impegno quotidiano, affinché la scuola continui a svolgere il proprio compito di formazione integrale della persona, tanto più in un frangente storico ancora pieno di criticità come quello che stiamo attraversando. Ci tengo infine a ricordare che, anche durante i mesi più duri, quelli con le maggiori restrizioni legate alla zona rossa, le attività di laboratorio, quelle professionalizzanti e più fortemente caratterizzanti la nostra realtà scolastica, hanno continuato a svolgersi in presenza, sempre nel rigido rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Ciò è stato possibile in virtù degli ingenti investimenti intrapresi per il reperimento di nuovi spazi didattici extra scolastici, grazie al ricorso ai doppi turni e ad un immane lavoro di rimodulazione oraria, che ci ha consentito di garantire le attività di laboratorio per tutti gli studenti, aiutandoli a tener alta la motivazione e lo stimolo al dialogo educativo. L’assicurazione dei laboratori, così come la scelta di svolgere gli Open Day in presenza, si sono rivelate fondamentali per questo tipo di scuola, tanto più se si considera che l’aspetto fortemente pratico della nostra didattica risulta essere proprio il fattore determinante all’origine della scelta del percorso al termine della terza media”.