Effetto lockdown, crollo degli incidenti stradali. Oltre 1700 multe con autovelox e Velo ok

L'effetto lockdown prima e la limitazione negli spostamenti nel mese autunnale hanno inciso sul numero di incidenti nel territorio Forlivese nel 2020 appena archiviato. Sono 728 gli incidenti rilevati dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, 226 in meno rispetto al 2019. "Il 2020, segnato dall'emergenza epidemiologica per quasi tutta la sua interezza, ha caratterizzato anche l'attività della Polizia Locale che, oltre ad essere impegnata sul fronte dei controlli per il rispetto delle normative anti Covid, ha comunque proseguito i normali servizi anche a tutela della sicurezza stradale", ricorda il vicecomandante, Andrea Gualtieri.

I divieti e le limitazioni imposti, hanno ovviamente determinato una diminuzione della circolazione stradale e conseguentemente di tutte le violazioni a questa connesse, compresa l'incidentalità. Sono tre gli incidenti mortali rilevati, mentre 354 con danni alle sole cose. Sono rimasti coinvolti 138 ciclisti, 37 pedoni e 103 motociclisti. Sono invece 53 gli incidenti determinati dall'abuso di alcool e dall'uso di sostanze stupefacenti. Nell'ambito dei controlli finalizzati alla sicurezza stradale messi in campo dalla Polizia Locale forlivese, sono inoltre emerse 447 violazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 236 per l'uso non regolare del cellulare durante la guida.

Sono state inoltre ritirate 153 patenti di guida, di cui una parte in seguito al superamento dei limiti di velocità, da cui sono scattate nell'anno ben 1770 sanzioni rilevate anche grazie alle strumentazioni come autovelox, o dalle stazioni "Velo-Ok" poste nei diversi punti del Comune di Forlì. Sono infine 150 le violazioni per la mancata copertura assicurativa del veicolo, mentre 156 quelle per l'omessa revisione.