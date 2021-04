Efficientamento energetico: conclusi i lavori di riqualificazione nel palazzo della Provincia

Conclusi i lavori di riqualificazione energetica nel Palazzo della Provincia. L'attività rientrava nell'ambito del Piano degli Interventi a totale carico del gestore del Servizio Integrato Energia, affidato al Consorzio Innova attraverso adesione a convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Bologna nella sua qualità di Centrale Unica di Committenza. L'intervento ha interessato l'ala lato Piazza Morgagni della Residenza Provinciale nella quale la copertura é realizzata con capriate in acciaio con sovrastanti lastre di cemento-amianto sopra le quali é stato posato il manto di copertura in coppi: il lavoro è consistito nella sostituzione della sottostruttura in cemento-amianto con pannelli in lamiera coibentata sui quali è stato riposizionato il manto di copertura.

Rientrando fra gli interventi previsti nell'ambito della riqualificazione energetica dei fabbricati, i lavori sono commissionati dal Gestore e, come detto, i costi sono a loro totale carico. La ditta incaricata direttamente dal gestore, per garantire la sicurezza degli operatori e per proteggerli dal rischio lavori in quota, fra le possibili soluzioni e nell'ambito della sua discrezionalità, ha ritenuto di installare il ponteggio oggi rimosso. L'intervento, oltre a garantire la rimozione delle parti costituite da cemento-amianto con un materiale ambientalmente sostenibile, contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di migliorare l'efficientamento energetico dell'intero patrimonio edilizio provinciale, nella misura del 4%.