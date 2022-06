All'Electrolux un'altra ondata di lavoratori a termine a rischio di restare a casa, è preoccupata la Rsu

Aumentano i giorni di cassa integrazione allo stabilimento Electrolux di Forlì. E purtroppo dopo il mancato rinnovo di lavoratori a termine alla fine di maggio, arriverà il probabile stop anche per altri che hanno contratto in scadenza il 25 giugno. Lo fa sapere la Rsu dell'Electrolux. Lo stabilimento sta risentendo delle turbolenze internazionali, tra le difficoltà del mercato dell'Est Europa e russo alle difficoltà con le materie prime.

La rappresentanza sindacale calcola che le fermate produttive per cassa integrazione si sono verificate in 13 giorni nel mese di maggio e altri tre giorni sono previsti nella prima quindicina di giugno. “Una prossima riunione con la direzione aziendale sarà convocata tra il 13 e il 15 giugno, per definire altri giorni in cassa integrazione. È necessario assumere i lavoratori precari, perché non siano doppiamente discriminati”.