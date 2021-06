Electrolux, oltre 400 lavoratori chiedono di indire le elezioni per le Rsu: "Scadute da oltre un anno"

Dai lavoratori dell'Electrolux di Forlì arriva la richiesta di indire le elezioni per la scelta della nuova rappresentanza sindacale interna. Sono infatti oltre 400 le firme apposte dai lavoratori alla richiesta per convocare il prima possibile le elezioni per la Rsu. La situazione pandemica ha fermato molte competizioni elettorali di vario livello per la prevenzione degli assembramenti, ma ora che si torna in fascia bianca arriva la richiesta di poter votare da parte degli operai. Dichiara Colaprico Cinzia, Rsu della Fiom, una delle promotrici della raccolta firme: "Le 12 Rsu attualmente in carica sono scadute da un anno, in violazione di elementari norme di democrazia, e non c'è nessun motivo per non votare, se non la paura che escano risultati che alterino equilibri storici consolidati e sgraditi ad azienda e parti di sindacato".