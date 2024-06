Elezioni Europee, nella corsa alle preferenze non passano i candidati del Forlivese

Non passano i candidati locali alle Elezioni Europee del territorio forlivese. Pur con i dati non ancora definitivi per la mancanza di pochissime sezioni, Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, coordinatrice regionale degli azzurri, ottiene 5.501 preferenze, di cui 2.361 nella provincia di Forlì-Cesena. Si posiziona al quinto posto e quindi ben lontana dall'unico seggio che potrà scattare nella circoscrizione Nord Est per Forza Italia.

Ben lontano dall'elezione anche Giacomo Zattini, meldolese di 27 anni, Movimento 5 Stelle e un passato nel coordinamento dei Fridays for Future: ottiene 4.554 preferenze, di cui 1.430 nella provincia di Forlì-Cesena. Anche per lui una quinta posizione che lo tiene lontano dal seggio. Sempre tra i forlivesi, arriva ultimo per preferenze in Forza Italia Bruno Molea: nella circoscrizione ne agguanta 706, di cui 342 in provincia di Forlì-Cesena.

Tra i candidati che hanno avuto a che fare con Forlì è vicina alla rielezione Elisabetta Gualmini, eurodeputata Pd uscente (che ottiene circa 57mila preferenze) ed ex docente universitaria a Scienze politiche di Forlì. Essendo quarta (dopo Stefano Bonaccini, Alessandro Zan e Alessandra Moretti), in virtù del buon risultato del Pd nella circoscrizione potrebbe risultare eletta. Sempre nel Pd ottiene 13.585 voti Silvia Panini, esponente del movimento politico 'Volt', ex studentessa di Scienze Politiche a Forlì (non arriva all'elezione). Infine, tra i non eletti anche Elettra Stamboulis, ravennate ed ex dirigente scolastica del Liceo Artistico e dell'Istituto Comprensivo della valle del Montone, che si prende 1.226 preferenze nella circoscrizione.

Commenta la sconfitta Bruno Molea (Forza Italia): “Un’avventura bella, difficile e densa: a chi mi ha sostenuto, il mio ringraziamento più sentito. Registro però che terzo settore e sport di base non sono temi che interessano al grande pubblico: dal canto mio, continuerò a difenderli sempre più convinto facciano il bene delle comunità. Non ho raggiunto il seggio europeo ma questo non cambia di un passo il mio impegno, immutato da 40 anni. Credevo nella possibilità di rappresentare il Terzo settore e lo sport di base in Europa in un momento storico in cui c’è bisogno di politiche sociali affidate a chi ha lunga esperienza nel settore e in cui lo sport è minacciato da isolamento e crisi economica e dei valori: questo, già frutto della mia esperienza sul campo, è emerso anche in questi 40 giorni di consultazioni e confronti nel corso dei quali ho incontrato centinaia di nuove imprese sportive e di volontari e operatori del sociale”.