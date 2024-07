Elena, centista al Classico: "Il mio sogno più grande è dedicare la mia vita all'insegnamento"

"Decisa e tenace, ma anche riflessiva, sensibile e molto fedele ai miei valori, primo tra tutti la semplicità". Si descrive così Elena Cicognani, centista del Liceo Classico "Morgagni". La neo diplomata è "un'amante della letteratura, soprattutto Dante, e della scrittura, che mi aiuta a riordinare tutto ciò che mi passa per la testa. Nel tempo libero amo dedicarmi agli altri facendo attività di volontariato".

"Matura" da centista. Se lo aspettava?

"Uscire con il massimo dei voti era sicuramente un mio desiderio, non tanto per un fattore di orgoglio, bensì per coronare un percorso di 5 lunghi anni, caratterizzati da sacrifici e duro lavoro".

Come ha vissuto questo ultimo anno?

"La quinta è difficile perché è un anno di grandi cambiamenti e di grande crescita. Ci sono stati molti momenti critici e faticosi, ma anche tante soddisfazioni ed esperienze positive. L'ultimo anno ha sempre un sapore in po' agrodolce".

Torniamo indietro di alcuni anni. Come mai la scelta è ricaduta sull'indirizzo Linguistico?

"Le lingue mi hanno sempre affascinato, in particolare il francese, materia centrale nell'indirizzo “EsaBac”. La formazione letteraria e interdisciplinare che offre il liceo linguistico mi ha convinto a iscrivermi. Guardando indietro rifarei la stessa scelta, nonostante non continui lo studio delle lingue all'università".

Come è stato il rapporto con prof e compagni di classe?

"Non ho mai avuto problemi con i miei professori. Sicuramente alcuni hanno conquistato un posto speciale nel mio cuore e sono stati un riferimento essenziale nel corso di questi anni. Vale lo stesso per i miei compagni di classe, che sono stati presenze importanti con cui condividere fatiche, difficoltà ma anche momenti belli".

Il ricordo più bello?

"Non c'è un ricordo ben preciso. Sicuramente gli ultimi giorni di scuola, le ultime ore di lezione, i saluti dei professori sono stati momenti carichi di emozioni. Realizzare che fossero tutte “ultime volte” è stato molto commovente".

Come è cambiata Elena in questi cinque anni?

"Sono entrata in questa scuola con tante insicurezze e preoccupazioni, con lo zaino carico di timidezza e di aspettative. Le difficoltà mi hanno aiutato a crescere, a diventare più forte e a difendermi. Riguardando quella quattordicenne che aveva paura di alzare la mano, sono fiera dei limiti che sono riuscita a superare".

Cosa c'è nel suo orizzonte?

"Il mio sogno più grande è dedicare la mia vita all'insegnamento. Per questo motivo ho deciso di iscrivermi alla facoltà di “Lettere Moderne”, per seguire la mia grande passione per la letteratura e per poterla condividere con gli altri".