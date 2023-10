Elena Contri a Salotto Blu: "Per molti motivi aumentano le solitudini, ecco come le combattiamo"

Elena Contri è Presidente della Associazione Progetto Ruffilli, dedita a creare percorsi di socialità in collaborazione con altri enti forlivesi, cattolici e laici. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Contri ha descritto il modus operandi del gruppo di volontariato che presiede.

"A Forlì, come in altre città, la solitudine sta crescendo- ha spiegato Contri- per ragioni esistenziali, economiche, familiari, e anche a causa della pandemia e della preponderanza delle nuove tecnologie sui rapporti interpersonali. Lavoriamo sugli aspetti psicologici e sulla creazione di occasioni d'incontro come il book sharing, il caffè per tutti, la riabilitazione comunitaria e altre iniziative. C'è profonda umanità in ciascuna persona- ha chiarito la Presidente- è un patrimonio da riscoprire. Man mano che le persone si avvicinano al nostro sodalizio, superando qualche iniziale ritrosia, si creano nuove relazioni positive".