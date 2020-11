Elena Faggi tra i vincitori di Area Sanremo: corre per un posto tra le 'nuove proposte' del Festival

C'è anche la forlivese Elena Faggi tra gli otto vincitori di "Area Sanremo 2020". La commissione ha giudicato i concorrenti sulla base delle audizioni dal vivo già effettuate e della visione dei videoclip, decretando i nomi degli otto e del vincitore del Premio TIM come miglior videoclip. La premiazione si svolgerà domenica al Palafiori di Sanremo. Anche per la premiazione – a porte chiuse – saranno prese tutte le precauzioni necessarie a garantirne lo svolgimento in completa sicurezza per concorrenti, commissione e personale interno. La commissione artistica di valutazione composta dal presidente Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max, si è riunita da remoto in videoconferenza, decretando i nomi dei vincitori.

Scelti tra i 63 concorrenti (61 finalisti con i due vincitori rispettivamente del Premio Pigro e del Premio Lunezia), i vincitori sono:

Aurora Fadel - “Profumo di Lavanda”; Dellai - “Sono Luca”; Elena Faggi - “Che ne so”; Federica Marinari - “Dimenticato (MAI)”; Francesca Miola - “La costola di Adamo”; Guasto (Gianmarco Finizio) - “In che senso?”; Luca D’Arbenzio - “Cenere”; Mirall (Greta Ciurlante) - “Padre Nostro”. Vincitore Premio TIM Miglior Videoclip: Mirall (Greta Ciurlante) - “Padre Nostro”. Anche quest’anno grazie allo sponsor unico Tim, il concorso è stato totalmente gratuito per gli iscritti. Dagli otto vincitori la commissione Rai sceglierà, durante la serata di Rai Uno AmaSanremo del 17 dicembre, i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

IIl Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo Livio Emanueli commenta: "!Anche quest’anno siamo riusciti ad arrivare alla fine del percorso, davvero irto di ostacoli ed incertezze. Essere riusciti a contribuire al rilancio di un settore fortemente penalizzato dalla pandemia, è per tutti noi motivo di orgoglio. Una commissione preparata ed attenta ha consentito di selezionare 8 brani di alto livello qualitativo. Uno staff, quello dell’Orchestra Sinfonica, composto da professionisti ai quali va attribuito il merito del successo della manifestazione".