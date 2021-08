Eurovision Song Contest 2022, svanisce il sogno di Bertinoro: il "Balcone della Romagna" fuori dalla shortlist

Un sogno durato una manciata di settimane. Non c'è Bertinoro nell'elenco delle undici delle 17 città italiane che si erano candidate ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2022, che tocca all’Italia dopo la vittoria dei Maneskin dell’edizione 2021. Tra queste Rimini, che figura nella “shortlist” delle città che hanno superato la prima prova, ossia la presentazione delle proprie idee, piani e progetti in vista dell’Eurovision 2022.

Il capoluogo rivierasco è dunque fra le undici città che hanno presentato un dossier alla Rai – emittente organizzatrice dell’Eurovision 2022 – con la descrizione delle proprie proposte in vista dell’organizzazione della kermesse canora più seguita al mondo. Piattaforma di ospitalità baricentrica in Italia con enorme capacità ricettiva e di servizi, logistica, strutture adeguate presenti sul territorio, competenze e know how per ospitare al meglio l’evento nel maggio 2022, sono alcuni dei requisiti dettagliati nella proposta presentata dalla città di Rimini.

Delle diciassette città che inizialmente avevano manifestato il proprio interesse a ospitare l’Eurovision 2022, le undici che hanno inviato alla Rai i propri dossier, e dunque sono entrate nella shortlist, sono Acireale (Catania), Alessandria, Bologna, Genova, Milano, Palazzolo Acreide (Siracusa), Pesaro, Rimini, Roma, Sanremo (Imperia) e Torino. Entro la fine del mese di agosto la Rai scioglierà probabilmente le riserve sulla città che verrà scelta per ospitare l’Eurovision 2022.