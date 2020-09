Smog, tornano le limitazioni al traffico: la mappa delle strade percorribili anche dai diesel Euro 3

Da giovedì tornano in vigore anche a Forlì le misure di limitazione alla circolazione previste dal “Piano aria integrato regionale” e rivolte al miglioramento della qualità dell'aria e l'emergenza pm10. Il provvedimento sarà in vigore fino al 10 gennaio e prevede le stesse limitazioni alla circolazione dell'anno scorso per le tipologie di veicoli più inquinanti. L'area oggetto di limitazioni al traffico, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, è la medesima dello scorso anno e incide su gran parte del centro abitato, con la sola esclusione delle zone industriali/artigianali e la zona dell'ospedale.

II divieto di circolazione riguarda tutti i veicoli a motore eccetto quelli con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive); i veicoli con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 98/69/CE B o successive); i ciclomotori e i motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive). Gli stessi divieti di circolazione sono in vigore nelle giornate domenicali del 4 e 11 ottobre, 8 e 15 novembre 2020.

Le limitazioni non si attueranno invece nelle giornate festive di martedì 8 dicembre (Immacolata), venerdì di Natale, venerdì del primo dell'anno e mercoledì dell'Epifania. Dai provvedimenti sono escluse particolari tipologie di veicoli oggetto di deroga come dettagliate nell'ordinanza che è consultabile sul sito del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it e sul sito www.liberiamolaria.it. L’ordinanza verrà resa esecutiva con l’apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito, sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili.

Dal primo ottobre al 31 marzo, in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari comunque classificate, dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile, sarà vietato utilizzare generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, dotati di classe di qualità inferiore a 3 stelle.

Gli itinerari esclusi dal blocco

Sono esclusi dai divieti il sistema tangenziale di Forlì (tangenziale est-asse di arroccamento), viale dell'Appennino da via Malguaia a P.ta Ravaldino; i viali di circonvallazione al centro storico (P.ta Ravaldino, Viale Salinatore, P.ta Schiavonia, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V. Veneto, P.ta Santa Chiara, P.ta San Pietro, P.le del Lavoro, Viale Matteotti, P.le Indipendenza, P.le della Vittoria, Viale Corridoni, Via delle Bande Nere, Via della Rocca, Via Trieste, Via Bonzanino); via Isonzo e Via Pelacano; via Zangheri; via Ravegnana da Via Bonaparte a P.ta San Pietro; via Vespucci da P.le del lavoro a P.le Foro Boario; viale della Libertà; via D'Azeglio; viale Roma da Via Costiera a P.le della Vittoria; via Decio Raggi da via Campo di Marte a Via delle Bande Nere; via Placucci; via Mazzatinti da Via Placucci a Via Campo degli Svizzeri; via Campo degli Svizzeri; via Campo di Marte; viale Gramsci; via Bertini da Viale Gramsci a Via Cervese; via Monda da svincolo tangenziale est a Viale dell'Appennino; viale Bologna da rotatoria inizio asse di arroccamento a Porta Schiavonia; via Cava da Via Borghetto Romiti a Viale Bologna; via Sapinia e Via Valeria; via Celletta dei Passeri da Via Mazzacavallo a Via Valeria; via Firenze da Via Guado Paradiso a Viale Bologna; e via Padulli da Viale Bologna a svincoli con asse di arroccamento compresi.

Parcheggi scambiatori

Sono accessibili i parcheggi FS; Oriani; Manzoni; Stadio; Campo Svizzeri; Pertini; V. Corridoni Argine; Schiavonia; Viale V. Veneto; Fiera; Ravegnana; Zangheri e ospedale.

Ulteriori limitazioni

Scattano inoltre le "misure emergenziali" quando si supera il limite di PM10 per 3 giorni consecutivi. In questo caso, dal giorno successivo al bollettino emesso da Arpae, le restrizioni alla circolazione scattano in modo automatico ampliando il divieto di circolazione a tutti i veicoli diesel Euro 4 e di utilizzo di stufe a biomassa con prestazioni emissive inferiori alle 4 stelle.